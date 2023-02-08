Из СИЗО на свободу вышел челябинский анархист, обвиняемый в размещении баннера против ФСБ

Суд в Челябинске постановил освободить из СИЗО фигуранта уголовного разбирательства о баннере против ФСБ Дмитрия Цибуковского, которого ранее приговорили к году колонии по части 2 статьи 213 УК, известил у себя в Telegram-канале юрист Павел Чиков.

Цибуковского отпустили из заключения по представлению начальника следственного изолятора. Причина заключается в том, что срок его нахождения в СИЗО, назначенный по приговору суда, закончился у него раньше апелляции по делу, которая должна была пройти 10 февраля.

Два месяца назад аналогичным образом вышла на свободу вторая обвиняемая по делу Анастасия Сафонова.

Как установил ранее суд, в ночь с 14 на 15 февраля 2018 года анархисты повесили на заборе здания УФСБ России по Челябинской области плакат, содержащий критический отзыв о силовиках. Цибуковский также бросил на огражденную территорию зажжённый файер. Следствие сочло, что активисты "дерзко и цинично" нарушили общественный порядок с целью выражения своей политической воли и политического мнения.

Добавим, что в сентябре 2021 года Цибуковского и Сафонову приговорили к двум с половиной и двум годам колонии общего режима соответственно, однако уже в ноябре приговор отменили, отпустив активистов из СИЗО. Дело тогда направили на новое рассмотрение.