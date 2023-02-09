Суд в Петербурге начал пересмотр дела в отношении участника пацифистского митинга

В Октябрьском районном суде Петербурга начали заново рассматривать уголовное дело в отношении участника протестной акции в марте 2022 года Кирилла Королева по статье о применения насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК). В сентябре его уже оштрафовали на 50 тысяч рублей, но прокуратура добилась пересмотра дела. Молодому человеку снова грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Первое заседание пришлось отложить из-за неявки адвоката. Потерпевший силовик Александр Лесов тоже не пришел. Следующее заседание назначили на начало марта.

Сейчас Королев работает механизатором-трактористом в администрации Центрального района. Его собираются судить за инцидент, случившийся 6 марта во время пацифистского шествия в переулке Пирогова. Обвиняемый увидел, как сотрудник полиции жестко задерживает протестующего. На эмоциях Королев толкнул полицейского. На время судебного разбирательства он находился под домашним арестом.

Королев вину признал, передал потерпевшему полицейскому 15 тысяч рублей в качестве извинений и пообещал впредь не нарушать закон. Судья назначил ему штраф 50 тысяч рублей.

В середине января 2023 года прокуратуре удалось оспорить решение суда и отправить дело на новый пересмотр. Представители ведомства в суде заявляли, что такое мягкое, по их мнению, наказание не соответствует деянию. До этого против "лояльных" приговоров фигурантам дел по статье о нападении на сотрудника МВД выступал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В частности, он был недоволен условным сроком для уроженца Архангельска Артема Попова.

Константин Леньков