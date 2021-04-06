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13:36

Глава СК счёл слишком "лояльным" приговор участнику протеста 31 января, толкнувшему силовика

фото ЗакС политика Глава СК счёл слишком "лояльным" приговор участнику протеста 31 января, толкнувшему силовика

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался о приговоре, который днём ранее вынес суд в отношении уроженца Архангельска Артёма Попова, обвинённого в применении насилия к силовикам в ходе протеста 31 января.

Попов, напомним, получил условный срок в полтора года.

"Таких лояльных приговоров лицам, которые совершили противоправные действия в отношении представителей власти, было несколько. Вместе с тем следствием в каждом случае был собран ряд доказательств преступных намерений фигурантов по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, исполнявшим служебный долг по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. В частности, действия уроженца Архангельска попали на видеозапись, и умысел в его действиях также не вызвал у следствия сомнений", - привела позицию Бастрыкина пресс-служба СК.

Глава ведомства уверен, что подобные решения суда породят "сомнения в профилактирующем значении наказания, не препятствуя новым подобным прецедентам". Он приказал провести проверку "вердикта" инстанции и доложить ему о том, возможно ли обжаловать его.

Впрочем, согласно УПК, Следком не имеет полномочий по обжалованию судебных решений.

О том, за что судили Попова и как проходил процесс, - читайте в материале ЗАКС.Ру.

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