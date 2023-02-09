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Глава профсоюза "Курьер" освобожден в зале суда из-за проведенного под арестом времени

фото ЗакС политика Глава профсоюза "Курьер" освобожден в зале суда из-за проведенного под арестом времени

Сергиево-Посадский городской суд в Подмосковье огласил приговор главе профсоюза "Курьер" Кириллу Украинцеву по "дадинской" статье о неоднократном нарушении установленного порядка проведения публичных акций (ст. 212.1 УК РФ). Активисту назначили один год и четыре месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщил 9 февраля юрист Павел Чиков.

Назначенный срок Украинцев отбывать не будет, он был освобожден из зала суда после оглашения приговора. "Кирилл освобожден в зале суда, в связи с тем, что отбыл срок в СИЗО (с учётом коэффициента один день СИЗО засчитывается за два дня в колонии-поселении)", — написал Чиков в своем Telegram-канале.

Украинцев был задержан 26 апреля прошлого года, на следующий день суд отправил его под арест. Причиной задержания послужили посты в соцсетях профсоюзного активиста, посвященные протестам. Позже суд несколько раз продлевал его содержание в СИЗО.

Фото: Кирилл Украинцев / ВКонтакте


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