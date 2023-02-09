Владелец "Попкорн букс" пообещал Хинштейну отказаться от выпуска книг с ЛГБТ-тематикой

Депутат Госдумы Александр Хинштейн поделился впечатлениями от встречи с владельцем издательства "Попкорн букс" Денисом Котовым. Как следует из слов парламентария, услышанным от собеседника он остался доволен.

Как следует из сообщения Хинштейна, в разговоре с ним Котов продемонстрировал "категорическое неприятие ЛГБТ-культуры" и поведал о снятии с продажи "наиболее скандальных" книг. При этом бизнесмен заявил, что купил издательство только в прошлом году, а теперь намерен изменить его политику.

"Что касается "перформанса" с ЛГБТ-книгами, обёрнутыми в Конституцию, то, по словам Котова, это был "дембельский аккорд" менеджмента перед уходом", — передал позицию Котова Хинштейн.

Подводя итог, парламентарий выразил надежду, что слова книгоиздателя "не разойдутся с делами и "Попкорн букс" сменит, наконец, свой "голубой" вектор". При этом он отметил, что назначенный штраф "издательству придётся все равно".

В начале года Хинштейн объявил, что полиция завела против "Попкорн букс" административное разбирательство по статьям о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ст. 6.21 КоАП РФ) и о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). Парламентарий объявил издательство "одним из флагманов продвижения ЛГБТ-литературы в России" и отдельно отметил, что дело завели на основании его запросов.

Внимание к себе "Попкорн букс" привлекло после скандала, разразившегося в прошлом году вокруг романа "Лето в пионерском галстуке". На прошлой неделе Минюст признал его создательниц иноагентами.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна