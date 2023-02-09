Одна поправка для КРТ от Петродворцового района

кадр из трансляции Манефы Королевой

В Петергофе вечером 9 февраля состоялась встреча депутата ЗакСа Михаила Барышникова и других членов Общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий с местными жителями. Она стала последней в череде районных встреч в рамках обсуждения закона о КРТ. Депутат пообещал внести в документ прогрессивные поправки. Жители настаивали на отмене закона.

Панельных хрущевок, которые в рамках будущей программы КРТ предполагается сносить, в самом Петергофе нет. Однако такие дома присутствуют в Ломоносове, который тоже относится к Петродворцовому району.

- Если это дойдет до Ломоносова, это будет чудом просто. Потому что сколько домов в тех краях строят? Единицы просто, - заявил в начале встречи петергофский муниципальный депутат Михаил Тихонов.

Собравшиеся удивились, почему тогда встреча проходит здесь, а не в Ломоносове. Им объяснили, что Петергоф - это районный центр, до которого, к тому же, удобнее всего добраться. Кто-то в зале рассказал, что видел в интернете карту домов, которые могут попасть под новую реновацию, и на ней оказалось несколько петергофских адресов.

- На мой взгляд, это фейк, - ответил мундеп. - Банальная проверка показывает, что там ни одного дома, который соответствует критериям закона, просто нету.

Тихонов входит в Общественный штаб, но в отличие от многих других состоящих там муниципалов, считает, что закон о КРТ нужен. Жизнь не стоит на месте - дома ветшают, напомнил муниципал.

- Другое дело, что закон должен учитывать интересы всех жителей, - заметил Тихонов. - Сейчас к тому виду, в котором были сформулированы нормы, есть очень много справедливых вопросов. Наш штаб работает, чтобы эти вопросы разрешить с учетом мнения жителей.

В зале такого настроя не разделяли. В первых рядах сидели несколько членов Общественного штаба, выступающих за полную отмену закона о КРТ. Сейчас временно заморожены только некоторые его пункты. Но даже на такой шаг губернатор Александр Беглов пошел под влиянием большого общественного недовольства. Общественники считают, что этого недостаточно - документ нужно аннулировать, после чего внести другой, подготовленный совместно с жителями хрущевок.

Подобную мысль высказал член Общественного штаба из Приморского района Андрей Онисенко. Он одним из первых подошел к микрофону, чтобы озвучить свое предложение. Призыв отменить закон о КРТ зал встретил аплодисментами.

К присутствию на подобных встречах жителей других районов организаторы давно привыкли. Заседавший в президиуме депутат ЗакСа Михаил Барышников только просил их сдерживать эмоции:

- Вы приезжие, у нас в Петергофе принято вести себя корректно, уважать. Да у нас у всех разные мнения. Но посмотрите, петергофские сидят, ломоносовские - никто не выкрикивает, не подкалывает. Зачем? Мы пришли разобраться с серьезным делом.

Петергофские и ломоносовские тем временем выстраивались в очередь к микрофону. Большинство из них тоже предлагали отменить закон. Одна из выступавших заметила, что хоть ее дом и не подпадает под критерии, она переживает за других горожан и считает, что КРТ касается всех.

Социальная активистка и коренная жительница Петергофа Алла Андреева заметила, что граждане исправно платят взносы на капитальный ремонт, чтобы их дома ремонтировали, а не сносили.

- Сейчас каждый должен осознать, что мы с вами одно целое. Мы должны единым фронтом выступить, что Петродворцовый район против КРТ, - заявила в конце Андреева.

Слушатели ответили аплодисментами.

- У нас должна быть одна-единственная поправка: идите [подальше] со своим КРТ, - закончила Андреева.

Аплодисменты усилились. Другие выступления отличались риторикой, но не требованиями.

- Михаила Ивановича [Барышникова] лично я уважаю, - призналась одна из жительниц Петергофа. - Он очень много для нас делает. И, может быть, мы внесем такое предложение… Закон совершенно, абсолютно по всем пунктам нам не подходит.

Зал снова зааплодировал.

- Уважаемый Михаил Иванович! Я действительно его очень уважаю, он символ нашего района, - повернулась выступавшая к слушателям. - Почему бы не внести предложение отменить этот закон?!

Растроганный Барышников поблагодарил за теплые слова и попытался доказать, что если отменить региональный закон, то "вступит в силу федеральный закон".

- Неправда, - закричали ему из первых рядов.

- Что значит неправда? Давайте не обманывать людей, - возразил депутат.

Он стал объяснять, что проще не придумывать новый закон, а поправить предыдущий, внести туда предложения жителей.

- Даже больше того, чем сегодня здесь предлагается, - пообещал единоросс.

Барышников даже поднял увесистую папку бумаг и заверил, что это предложения по совершенствованию закона и опыт других регионов, которые сейчас изучают в парламенте.

Публику это, похоже, не слишком впечатлило. Во всяком случае, активисты-противники КРТ после завершения полуторачасовой встречи объявили, что смогли собрать в Петергофе 140 подписей за отмену закона.

Сергей Еремеев