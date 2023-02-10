Кабмин направит в регионы более 11 миллиардов рублей на поддержку туризма

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения о перечислении свыше 11,4 миллиарда рублей на поддержку и развитие туристической индустрии в регионах, сообщила 10 февраля пресс-служба правительства.

Шесть миллиардов из всей суммы уйдет на программы по проектированию туристического кода городских центров в 24 регионах. Полученные деньги должны будут помочь в создании единых архитектурно-культурных пространств, рассчитывают в кабмине. В частности, предполагается, что средства пойдут на объединение основных достопримечательностей, благоустройство, создание оформленной в общем стиле навигации.

Еще более 5,3 миллиарда рублей направят на гранты турбизнесу, в том числе свыше трех миллиардов затребует реализация общественных инициатив, в том числе обустройство национальных маршрутов и зон отдыха. Также более полутора миллиардов рублей предназначаются компаниям, занятым обустройством туристической инфраструктуры.

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали о снижении иностранного турпотока в 2022 году в 25,5 раз относительно 2019 года. В свою очередь, петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский рассказывал, что больше половины туристов приезжают в город с "культурно-познавательными" целями.