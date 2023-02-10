Амосов назвал несправедливым приговор экс-губернатору Фургалу

Депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов назвал "расправой" приговор бывшему руководителю Хабаровского края Сергею Фургалу, которому назначили 22 года лишения свободы по статье об организации заказных убийств (ч.2 ст. 105 УК). Парламентарий также считает, что перенос рассмотрения дела из Хабаровска в Москву был сделан специально, чтобы лишить осужденного поддержки местных жителей.

"Очевидная причина – не хотели, чтобы хабаровчане присутствовали в зале суда, боялись, что присяжные-хабаровчане проявят объективность в этом деле. Поэтому процесс перенесли на другой конец страны за 6 тысяч километров от Хабаровска. <...> Всё это я рассматриваю как несправедливость. Думаю, что мы имеем дело с расправой над талантливым самостоятельным политиком", - написал Амосов в своем Telegram-канале.

Напомним, суд в Подмосковье признал Фургала виновным в заказных убийствах конкурентов по бизнесу в середине 2000-х годов. Трем его подельникам назначили сроки от 9,5 до 21 года.

Фургал избирался на пост главы края от ЛДПР в сентябре 2018 года. После задержания летом 2020 года в Хабаровске стали регулярно проходить многотысячные митинги в его поддержку.

Константин Леньков