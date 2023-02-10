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Новости 17:19

Осужденному за избиение командира мобилизованному Лешкову увеличили срок

фото ЗакС политика Осужденному за избиение командира мобилизованному Лешкову увеличили срок

Второй Западный окружной военный суд ужесточил приговор, вынесенный мобилизованному Александру Лешкову по делу об избиении представителя военного начальства (ч. 3 ст. 334 УК). К 5,5 года колонии ему добавили еще полтора года, передает ТАСС.

Приговор обжаловали и сторона защиты, и сторона обвинения.

Инцидент имел место 13 ноября в подмосковном парке "Патриот" и попал на видео: на нем во время смотра рядовой Лешков с обилием ненормативной лексики возмущается условиями подготовки к боевым действиям. По версии следствия, мобилизованный оскорбил офицера и применил к нему физическую силу.


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