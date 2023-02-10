Осужденному за избиение командира мобилизованному Лешкову увеличили срок

Второй Западный окружной военный суд ужесточил приговор, вынесенный мобилизованному Александру Лешкову по делу об избиении представителя военного начальства (ч. 3 ст. 334 УК). К 5,5 года колонии ему добавили еще полтора года, передает ТАСС.

Приговор обжаловали и сторона защиты, и сторона обвинения.

Инцидент имел место 13 ноября в подмосковном парке "Патриот" и попал на видео: на нем во время смотра рядовой Лешков с обилием ненормативной лексики возмущается условиями подготовки к боевым действиям. По версии следствия, мобилизованный оскорбил офицера и применил к нему физическую силу.