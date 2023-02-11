Пацифистский пикет в центре Петербурга обернулся для активиста двумя протоколами

Петербуржца Ивана Попова, задержанного накануне с пацифистским плакатом на Сенатской площади, хотят привлечь к административной ответственности по двум протоколам.

Как сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*, силовики оформили пикетчика по статьям о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) и нарушении противоэпидемических ограничений (ст. 8.6.1 КоАП Петербурга). Обе статьи не предполагают административного ареста. Накануне Попова отпустили из отдела полиции № 1.

Отметим, что запрет на проведение публичных мероприятий продолжает действовать с марта 2020 года, несмотря на снятие большинства коронавирусных ограничений.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов