ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:55

Пацифистский пикет в центре Петербурга обернулся для активиста двумя протоколами

фото ЗакС политика Пацифистский пикет в центре Петербурга обернулся для активиста двумя протоколами

Петербуржца Ивана Попова, задержанного накануне с пацифистским плакатом на Сенатской площади, хотят привлечь к административной ответственности по двум протоколам.

Как сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*, силовики оформили пикетчика по статьям о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) и нарушении противоэпидемических ограничений (ст. 8.6.1 КоАП Петербурга). Обе статьи не предполагают административного ареста. Накануне Попова отпустили из отдела полиции № 1.

Отметим, что запрет на проведение публичных мероприятий продолжает действовать с марта 2020 года, несмотря на снятие большинства коронавирусных ограничений.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости11 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама