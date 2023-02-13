По требованию прокуратуры демонтируют забор у заказника "Щучье озеро"

Суд постановил убрать забор, установленный в заказнике "Щучье озеро": с соответствующим требованием обращалась природоохранная прокуратура Петербурга, информирует пресс-служба ведомства.

Ограждение восстановил арендатор земли вдоль береговой полосы на участке с кадастровым номером 78:38:0022391:8. Вследствие этого горожане лишились возможности попасть к озеру, что является нарушением статьи 6 Водного кодекса России.

Суд исковые требование прокуратуры удовлетворил в полном объёме.

Ранее прокуратура Петербурга сообщила об отказе городской администрации от строительства биатлонного комплекса на территории заказника "Щучье озеро". В то же время спустя несколько дней заказник привлек внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в связи с сообщениями об угрозе вырубки части Зеленогорского леса под строительство.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга