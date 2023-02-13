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Новости 12:54

В Кремле заявили, что не располагают сведениями о новом этапе мобилизации

фото ЗакС политика В Кремле заявили, что не располагают сведениями о новом этапе мобилизации

Кремль не располагает данными о возможности второй волны мобилизации в России, заявил 13 февраля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Данных о возможности второй волны мобилизации нет", - приводит ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Президент Владимир Путин подписал указ об объявлении в России частичной мобилизации 21 сентября. Спустя немногим больше месяца, 28 октября, глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о достижении поставленных задач по призыву. При этом указ о завершении мобилизации выпущен после этого не был, в конце января Песков подтвердил, что сентябрьский указ продолжает действовать в стране. Позже генпрокурор Игорь Краснов заявил, что незаконному призыву подверглись девять тысяч россиян.


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