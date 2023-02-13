Депутаты Заксобрания приняли участие в "Лыжне России"

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Антон Соловьев, Михаил Барышников и Александр Ходосок поучаствовали в качестве зрителей в соревнованиях "Лыжня России", которые проходили на минувших выходных в Старом Петергофе и в "Игоре Драйв".

Ходосок рассказал, что сам на лыжи не вставал, однако приехал поддержать команду, выступавшую от ЗакСа.

"Несмотря на снежную погоду, они [коллеги], как и тысячи россиян, не побоялись сегодня встать на лыжи. Горжусь каждым участником", – высказался парламентарий.

Барышников в свою очередь побывал на церемонии открытия "Лыжни России" в Английском парке Старого Петергофа. Там одновременно соревновались как дети, так и взрослые.

"Особенно порадовало, что люди приходили семьями, а среди участников были руководители района, учреждений, отделов, и, конечно, именитые спортсмены, такие как Сергей Евгеньевич Смоленков", - поделился впечатлениями Барышников.

На трассе в "Игоре Драйв" соревновались свыше четырёх тысяч спортсменов, в том числе олимпийские чемпионы по биатлону Дмитрий Васильев и Юрий Кашкаров.

Отметим также, что ещё один петербургский парламентарий принимает активное участие в различных соревнованиях. Дмитрий Павлов из "Новых людей" объявил о намерении пробежать ультрамарафон в ЮАР.

Фото: пресс-служба Заксобрания