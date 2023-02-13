МВД объявило в розыск тиктокера Некоглая

Министерство внутренних дел объявило в федеральный розыск блогера Николая Лебедева, более известного как Некоглай, обратила внимание "Медиазона"* 13 февраля.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — гласит текст карточки в ведомственной базе. Какая именно статья Уголовного кодекса вменяется блогеру, ведомство не уточнило.

На прошлой неделе директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила о возбуждении против Некоглая уголовного дела о клевете (ст. 128.1 УК РФ). По утверждению общественницы, причиной этого стала клевета в ее адрес и в отношении возглавляемой ей организации вкупе с будто бы поступавшими угрозами убийства. Угрозы в свой адрес Мизулина связала с личной позицией "по факту дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации со стороны ряда представителей блогерского сообщества".

В ноябре после жалобы Мизулиной силовики задержали блогера, после чего суд оштрафовал его на пять тысяч рублей и постановил выдворить из страны за нарушение режима пребывания (Некоглай имеет гражданство Молдавии). После пересечения границы тиктокер заявил о том, что его якобы пытали полицейские.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал Nekoglai