Комиссия ЗакСа выступила за улучшение остановочных павильонов

Комиссия Заксобрания по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовала улучшить павильоны остановок общественного транспорта в Петербурге, сообщила пресс-служба городского парламента. Соответствующий вопрос обсуждался с представителями Смольного.

"Основные претензии следующие: остановки не защищают от непогоды, скамьи короткие — 66 % от длины комплекса, неудобная для просмотра информационная панель", — перечислил глава комиссии Алексей Цивилев. Он также обратил внимание собравшихся на отсутствие боковых стенок у части остановок, из-за чего те продуваются ветром, а также на железные скамьи, сидеть на которых неудобно, особенно в холодное время.

Замглавы комитета по благоустройству Сергей Малинин сообщил, что в 2023 году Смольный рассчитывает заменить 868 остановочных павильонов, а также установить новые. Кроме того, около 200 комплектов должен будет обновить комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Комиссия ЗакСа рекомендовала чиновникам учесть озвученные претензии к конструкции остановок. В ответ Малинин пообещал "максимально" участь услышанные замечания. "В спальных районах будет отдан приоритет большому павильону. 300 комплексов находятся в производстве", — заявил он.

О необходимости изменения дизайна остановок в комблаге заговорили в начале января. Позже комитет по транспорту отчитался о переименовании в 2022 году 24 остановок.

Фото: gov.spb.ru