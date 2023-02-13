Беглов напомнил о заболеваемости ковидом

В Петербурге наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, известил петербуржцев губернатор Александр Беглов в своем обращении по "Радио России" 13 февраля. Никаких призывов и заявлений по этому поводу, однако же, не прозвучало.

"Хотел бы сказать несколько слов об эпидемической ситуации в Петербурге. Суточная заболеваемость COVID-19 к концу прошлой недели превысила 1 400 случаев. Есть небольшой рост, но он не влечет за собой рост числа госпитализаций", — произнес Беглов.

Согласно данным федерального оперштаба, в воскресенье, 12 февраля, заболеваемость ковидом в Петербурге оказалась самой заметной за последнее время, достигнув отметки в 1 409 пациентов. При этом в субботу было зафиксировано 1 311 заболевших, а в понедельник — 1 326 зараженных.

Ранее федеральный оперштаб сообщил о росте заболеваемости ковидом на 30,5 % за неделю по всей стране. Тем временем непосредственно в Петербурге отчитались о сокращении количества коек для больных ковидом до 1 787 штук на весь город.