Беглов доверил Казарину проведение прямой линии в четверг

Следующую прямую линию с жителями Петербурга проведет вице-губернатор Станислав Казарин, сообщил 14 февраля губернатор Александр Беглов.

"Продолжаем ежемесячные прямые линии. Как и обещал, проводить эфиры буду не только я, но и члены правительства, курирующие разные направления жизни города. В этом месяце поручил ответить на вопросы жителей вице-губернатору Станиславу Казарину", — написал Беглов в своем Telegram-канале.

Трансляция состоится в четверг, 16 февраля, в 20:00. Увидеть ее можно будет в эфире телеканала "Санкт-Петербург" и в группе правительства Петербурга во "ВКонтакте". Вопросы можно присылать на личную страницу Беглова в той же соцсети или же по телефону 246-79-49.

Казарин курирует в городском правительстве деятельность комитета по информатизации и связи и, одновременно с ним, работу управления по развитию садоводства и огородничества.

Накануне Беглов подписал изменения в постановление Смольного, распространившее меры соцподдержки на пасынков и падчериц участников СВО. Вопрос об этом прозвучал в ходе прошлой прямой линии в конце января, о ней читайте в материале ЗАКС.Ру.