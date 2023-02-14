За сутки в России почти утроилось количество госпитализаций с ковидом

За прошедшие сутки в России госпитализировали 1 662 пациента с коронавирусной инфекцией, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с заболеванием от 14 февраля. Это в 2,7 раза превышает показатели предыдущего дня — в понедельник сообщалось о 608 госпитализированных.

При этом количество выявленных случаев заболевания во вторник составило 9 826, что меньше 11 006 заболевших денем ранее.

В Петербурге количество госпитализаций также выросло, хотя и в меньшей степени, чем в целом по стране. Во вторник оперштаб отчитался о 116 доставленных в красные зоны стационаров (в понедельник сообщалось о 68 госпитализированных). За сутки выявлено 1 208 заболевших (днем ранее — 1 326 пациентов).

Накануне стало известно о сокращении количества коек для больных коронавирусом в Петербурге. Вечером в понедельник губернатор Александр Беглов напомнил петербуржцам о росте заболеваемости ковидом, но заявил при этом, что тот не влечет за собой рост количества госпитализаций.

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