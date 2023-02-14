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Новости 14:11

Володин заявил, что свыше 60% уехавших из России граждан вернулись

фото ЗакС политика Володин заявил, что свыше 60% уехавших из России граждан вернулись

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о феномене массового возвращения в страну россиян, ранее ее покинувших. При этом единоросс не конкретизировал, данными за какой именно период он оперирует. Володин поделился этой информацией в ходе обсуждения проблем IT-отрасли.

"У нас, кстати, за время с момента отъезда более 60 % вернулись и работают вновь на тех предприятиях, где раньше были", - приводятся его слова на сайте нижней палаты.

По сведениям спикера, за рубежом россиян якобы склоняют к различного рода антироссийским выступлениям. Говоря об оставшихся за границей, политик заявил, что они "свой выбор сделали".

Отметим, что российские официальные лица регулярно обращаются к теме релокантов, сменивших страну проживания после начала специальной военной операции и объявления частичной мобилизации. Иногда звучат предложения наложить на них особые ограничения, вплоть до конфискации имущества.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина


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