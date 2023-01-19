Кузнецова предложила обеспечивать сирот жильем за счет имущества релокантов

Вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова выступила с идеей использовать собственность покинувших Россию граждан для решения проблем с жильем детей-сирот, сообщило 19 января ТАСС. Предложение прозвучало в ходе совещания по вопросу обеспечения жильем детей-сирот в Кемерово.

"Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении?" — предложила Кузнецова.

По словам депутата, сейчас в России очереди на получение жилья ждут 288 тысяч детей-сирот. На обеспечение их жильем требуется около 600 миллиардов рублей. "Для сравнения: бюджет для выполнения обязательств перед детьми-сиротами в прошлом году составил 38 миллиардов рублей, из них 10 миллиардов рублей — это средства федерального бюджета. Остальное добавляют регионы", — поделилась данными она.

Ранее стало известно, что Кузнецова возглавила созданную в Госдуме рабочую группу по сохранению традиционных ценностей.

Идея изъятия имущества у граждан, критикующих российское руководство из-за рубежа, не в первый раз высказывается представителями власти. Так, среди прочих о возможности этого говорили спикер Госдумы Вячеслав Володин и сенатор Андрей Клишас. Кроме того, в минувший вторник Фонд защиты национального исторического наследия выступил с идеей лишать имущества иностранных агентов.

На прошлой неделе Смольный поделился планами предоставить жилье в 2023 году приблизительно 700 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Для этого город намерен приобрести 680 квартир, еще 16 квартир будут куплены за счет федерального бюджета.

Фото: Telegram-канал "Anna KuZnetsoVa"