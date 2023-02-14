Слуцкий призвал политиков объединиться, поскольку во время СВО "может быть только одна" партия

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил 14 февраля политическим силам "встать плечом к плечу" и забыть о своих разногласиях на время спецоперации. По его мнению, до этого момента в стране может быть только "партия победы".

"ЛДПР предлагает всем политическим силам встать плечом к плечу. Мы создаем патриотическое движение, куда приглашаем всех, кому небезразлична судьба Родины", — написал либерал-демократ в своем Telegram-канале.

По мысли Слуцкого, сейчас "решается судьба страны, судьба Русского мира, судьба будущего наших детей", и потому политикам следует объединиться. Свой призыв он адресовал как представленным в Госдуме партиям, так и непарламентским силам.

Слуцкий заявил, что участие в спецоперации принимают члены ЛДПР, "Единой России", КПРФ, "Справедливой России — За правду" и "Новых людей". "Пока не завершена СВО — может быть только одна для всех нас партия — партия победы", — провозгласил он.

Днем ранее на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым президент Владимир Путин заявил об отсутствии противоречий между коммунистами и российской властью. В свою очередь, Слуцкий в беседе с главой государства высказался о важности конструктивной позиции вместо "оппозиционности".