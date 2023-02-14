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Новости 16:15

Слуцкий призвал политиков объединиться, поскольку во время СВО "может быть только одна" партия

фото ЗакС политика Слуцкий призвал политиков объединиться, поскольку во время СВО "может быть только одна" партия

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил 14 февраля политическим силам "встать плечом к плечу" и забыть о своих разногласиях на время спецоперации. По его мнению, до этого момента в стране может быть только "партия победы".

"ЛДПР предлагает всем политическим силам встать плечом к плечу.  Мы создаем патриотическое движение, куда приглашаем всех, кому небезразлична судьба Родины", — написал либерал-демократ в своем Telegram-канале.

По мысли Слуцкого, сейчас "решается судьба страны, судьба Русского мира, судьба будущего наших детей", и потому политикам следует объединиться. Свой призыв он адресовал как представленным в Госдуме партиям, так и непарламентским силам.

Слуцкий заявил, что участие в спецоперации принимают члены ЛДПР, "Единой России", КПРФ, "Справедливой России — За правду" и "Новых людей". "Пока не завершена СВО — может быть только одна для всех нас партия — партия победы", — провозгласил он.

Днем ранее на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым президент Владимир Путин заявил об отсутствии противоречий между коммунистами и российской властью. В свою очередь, Слуцкий в беседе с главой государства высказался о важности конструктивной позиции вместо "оппозиционности".


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