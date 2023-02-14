Компания GloraX отложила реконструкцию Апраксина двора

Три инфраструктурных проекта с участием компании GloraX, о которых чиновникам удалось договориться на последнем Петербургском международном экономическом форуме, в ближайшее время не будут реализованы. Об этом "Интерфаксу" рассказал совладелец компании Александр Андрианов. Общая сумма инвестиций в три проекта оценивается примерно в 100 млрд рублей.

По словам Андрианова, "действует соглашение о намерениях, которое ни к чему не обязывает компанию". РБК Петербург указывает, что речь, помимо реконструкции Апраксина двора, может идти о развитии территории на перекрестке Дальневосточного проспекта и Зольной улицы, а также строительстве жилого комплекса в Петергофе.

"Сложная схема реализации <...> пока не позволяют нам принять окончательное решение о том, насколько нам интересен проект", - высказался бизнесмен о так и не начавшихся работах в Апраксином дворе.

Отметим, что ранее затягивание реконструкции Апраксина двора заинтересовало главу СК Александра Бастрыкина. Руководство КГИОП объясняло проблему целой совокупностью причин, в частности, сравнив старинный рынок с коммунальной квартирой.