Петербургский пикет в поддержку Пивоварова обернулся задержанием

У Гостиного двора вечером 14 февраля правоохранители задержали активиста Дмитрия Негодина, вставшего в одиночный пикет. Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*, петербуржец вышел с плакатом поддержать осужденного оппозиционера Андрея Пивоварова.

Задержанного повезли в отдел полиции № 28.

Отметим, что с середины января местоположение Пивоварова неизвестно группе его поддержки. Политика осудили в июле прошлого года по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК), приговорив к четырем годам колонии.