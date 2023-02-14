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Петербургский пикет в поддержку Пивоварова обернулся задержанием

фото ЗакС политика Петербургский пикет в поддержку Пивоварова обернулся задержанием

У Гостиного двора вечером 14 февраля правоохранители задержали активиста Дмитрия Негодина, вставшего в одиночный пикет. Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*, петербуржец вышел с плакатом поддержать осужденного оппозиционера Андрея Пивоварова.

Задержанного повезли в отдел полиции № 28.

Отметим, что с середины января местоположение Пивоварова неизвестно группе его поддержки. Политика осудили в июле прошлого года по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК), приговорив к четырем годам колонии.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов


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