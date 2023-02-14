Житель Ростовской области получил четыре года колонии из-за поджога военкомата

Суд в Ростовской области приговорил к четырем годам колонии общего режима местного жителя, которого сочли виновным в поджоге военкомата. Инцидент имел место в мае прошлого года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Мужчину судили по статьям о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) и покушении на умышленное уничтожение чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК). 19-летний фигурант дела к моменту задержания уже имел судимость в прошлом. По версии следствия, он пошел на новое преступление по договоренности с неким сообщником, который пообещал заплатить вознаграждение в размере трех тысяч рублей.

В конце сентября в Генштабе пообещали, что поджоги военкоматов будут квалифицироваться как теракты. Полмесяца назад обвиненный в нападении на военкомат житель Нижневартовска получил двенадцать лет колонии по террористической статье.