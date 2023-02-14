В перечне проблемных объектов Ленобласти осталось сто недостроенных зданий

Число позиций в списке проблемных объектов Ленинградской области снизилось до одной сотни, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Евгения Барановского. Из них сорок при помощи регионального Фонда защиты прав дольщиков собираются достроить до конца нынешнего года.

"Институты, достраивающие проблемные объекты, стали чуть ли не крупнейшими застройщиками за счет сжатых сроков", - отметил чиновник.

Кроме того, в области имеется программа Дирекции комплексного развития территорий, тоже вовлеченной в проблему долгостроев. В случае с объектами, готовыми менее чем на 80% на момент их принятия фондом, обманутые дольщики получат компенсации.

Всего из бюджета области в 2023 году на помощь пострадавшим дольщикам хотят потратить 3,9 млрд рублей.

Отметим, что с Фондом защиты прав дольщиков Ленобласти связано коррупционное дело, возбужденное в прошлом году. Следователи оценивают нанесенный организации ущерб в 330 млн рублей. По делу проходят бывший глава фонда Александр Горшенев и его заместитель Денис Чибисов. Их арестовали в июле.