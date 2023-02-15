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Новости 12:46

СМИ из "недружественных" стран не пригласят освещать послание Путина

фото ЗакС политика СМИ из "недружественных" стран не пригласят освещать послание Путина

На церемонию оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию не станут аккредитовывать журналистов из "недружественных" стран, передаёт РИА Новости заявление президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, озвученное в ходе пресс-брифинга 15 февраля.

"Что касается послания президента Федеральному собранию, то туда будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны. Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем туда приглашать", - поделился Песков.

Оглашать послание членам Федерального собрания Путин будет 21 февраля. Не исключается, в этом году на мероприятия позовут участников военной спецоперации.

Кроме того, на 22 февраля состоятся внеплановые заседания Госдумы и Совфеда, на которых примут важные законы.


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