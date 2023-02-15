СМИ из "недружественных" стран не пригласят освещать послание Путина

На церемонию оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию не станут аккредитовывать журналистов из "недружественных" стран, передаёт РИА Новости заявление президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, озвученное в ходе пресс-брифинга 15 февраля.

"Что касается послания президента Федеральному собранию, то туда будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны. Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем туда приглашать", - поделился Песков.

Оглашать послание членам Федерального собрания Путин будет 21 февраля. Не исключается, в этом году на мероприятия позовут участников военной спецоперации.

Кроме того, на 22 февраля состоятся внеплановые заседания Госдумы и Совфеда, на которых примут важные законы.