Градозащитники обсудили с СК проблемные точки исторического Петербурга

Управление СК по Петербургу сообщило, что замруководителя ведомства генерал-майор юстиции Марина Парастаева провела прием градозащитников. На встрече обсудили проблемы сохранения дачи Мюзера в Зеленогорске и дачи В. В. Шауба в Лахте.

Участник встречи, градозащитник Александр Кононов рассказал ЗАКС.Ру, что обсуждались и другие проблемные исторические объекты Петербурга. По словам Кононова, так или иначе на двухчасовой встрече затронули объекты, которые за последний год оказались на контроле у СК: НИЦ РВиА на Хрустальной улице, дом Лапина, дом Шагина и другие здания.

- Заодно обсудили и системные вопросы: изменение дат постройки исторических зданий, новые поправки в законодательство, которые администрация внесла в Законодательное собрание с угрозой большому количеству исторических зданий, судебные процессы, - рассказал градозащитник.

Также общественники просили выработать системный подход к защите исторических объектов, чтобы решать вопросы до начала разрушения зданий, добавил Кононов. Он выразил надежду на продолжение взаимодействие с СК:

- Есть надежда, что для этих объектов, которые мы обсуждали, будут позитивные подвижки. <...> Передали ряд документов. Надеюсь, наши предложения будут как-то обдуманы, и, может быть, эта встреча будет иметь продолжение.

Напомним, с 2022 года глава СК России Александр Бастрыкин регулярно обращает внимание на ситуацию с историческими зданиями Петербурга. В начале февраля 2023 года он заявил, что не удовлетворен качеством и скоростью расследования сноса исторических домов в городе.

София Саттарова