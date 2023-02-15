Силовики задержали петербургских похоронных агентов в рамках дела о крупном мошенничестве

Петербургские полицейские задержали четырёх местных жителей, которые заподозрены в мошенничестве на рынке похоронных услуг, известили 15 февраля в пресс-службе регионального главка МВД.

Участникам разбирательства инкриминируют три эпизода с ущербом в 300 тысяч рублей. В общей сложности от рук преступников пострадали свыше 20 человек.

В среду обыски при поддержке ОМОН и Следственного комитета провели в девяти квартирах, двух частных домах и трёх офисах.

Как считает следствие, группа лиц, действуя от имени ИП, подписывала договоры с родственниками усопших на организацию похорон на Северном и Серафимовском кладбищах. В то же время непосредственного отношения к этому кладбищу они не имели, а за оформлением документов обращались в "легитимное" ритуальное агентство, которое связано с этими погостами. Соучастники преступления при этом платили законной фирме в 3-4 раза меньше, чем получали от родственников умерших. Одна потерпевшая таким образом лишилась 269 тысяч рублей, что в более чем 28 раз превышает стоимость погребения в Петербурге.

"У одного из задержанных в ходе проведения обыска обнаружена крупная сумма денег, более 250 тысяч рублей, объяснить наличие которой злоумышленник не смог", — известили в главке.

Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершённое в крупном размере). Подозреваемых задержали на основании ст. 91 УПК РФ.