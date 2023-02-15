В Смольном не знают о продаже "Газпромом" компании-собственника участков на Охтинском мысу

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский получил от вице-губернатора Николая Линченко ответ на запрос, в котором он интересовался судьбой памятников на Охтинском мысу. Тема для политика еще сильнее актуализировалась, когда стало известно о продаже "Газпромом" компании, владеющей ценными для градозащитников земельными участками.

По сведениям депутата, ООО "Газпром Лахта" перешло под управление АО "Лидер". При таком положении вещей Вишневскому стало менее понятно, кто в дальнейшем ответственен за президентское поручение о создании на Охтинском мысу археологического музея-заповедника. Однако в Смольном официально заявили, что не в курсе произошедшей сделки, и это неприятно удивило "яблочника".

"Уже полтора месяца СМИ знают, активисты знают — а Правительство не знает. Хорошо же в Правительстве поставлена работа с ключевыми инвесторами и ключевыми девелоперскими проектами, да еще и с поручением президента! Неужели Правительство Санкт-Петербурга отключено от ЕГРЮЛ и не может получить сведения о собственнике юрлица?", - таким образом прокомментировал законотворец в своем Telegram-канале ответ от Линченко.

Тем временем, письмо политика в администрацию президента тоже не достигло цели: вопрос Вишневского о поручении главы государства переадресовали Минкульту.

Напомним, что два года назад президент сделал ответственными за реализацию проекта музея Смольный, Минкульт и "Газпром".