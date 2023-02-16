Журналистка Овсянникова рассказала, что ФСИН потребовала у её адвоката деньги за срезанный браслет

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова известила, что представители ФСИН обратились к её адвокату с требованием вернуть деньги за электронный браслет, который она срезала во время побега из-под домашнего ареста. Сообщение приведено в Telegram-канале журналистки.

"Позвонили моему адвокату Дмитрию Захватову из ФСИН. Попросили заплатить за срезанный браслет 8 162 рубля (100€)", - поделилась Овсянникова.

Об отъезде журналистки из России стало известно в октябре прошлого года.

Отметим, что ранее Овсянникову объявили в федеральный розыск после того, как она сбежала со своей 11-летней дочерью из-под домашнего ареста, назначенного ей судом по делу о распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК РФ). Само дело было заведено из-за одиночного пикета Овсянниковой в Москве 15 июля.