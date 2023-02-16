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Новости 12:45

Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал обжаловал приговор суда

фото ЗакС политика Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал обжаловал приговор суда

Осуждённый на 22 года колонии строгого режима экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обжаловал приговор, информирует в четверг, 16 февраля, ТАСС со ссылкой на адвоката.

Апелляционная жалоба была подана Фургалом из СИЗО днём ранее. В заявлении он потребовал "приговор отменить со стадии подготовки и вернуть дело на новое рассмотрение в ином составе суда".

Указывается также, что жалобы подали и другие участники процесса.

Напомним, 10 февраля Люберецкий городской суд Подмосковья огласил приговор Сергею Фургалу по делу об организации заказных убийств (п. "а","б","ж","з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), назначив ему 22 года колонии строгого режима.


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