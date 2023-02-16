Роскомнадзор насчитал 16 штрафов в отношении СМИ за фейки о спецоперации

Роскомнадзор отчитался о составлении 16 протоколов за распространение недостоверной информации о ходе спецоперации на Украине с момента ее начала, сообщило 16 февраля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. При этом в РКН заявили об отсутствии случаев закрытия СМИ из-за этого.

"На сегодняшний день в отношении главных редакторов/ редакций СМИ Роскомнадзор составил 16 протоколов об административных правонарушениях за распространение недостоверной информации о ходе специальной военной операции ВС РФ на Украине (ст. 13.15 КоАП РФ)", — цитирует сообщение ведомства ТАСС. Названная статья касается злоупотреблений свободой массовой информации.

Случаев прекращения работы СМИ из-за неоднократного распространения фейков о спецоперации не имеется, заявили в Роскомнадзоре.

В середине декабря РКН сообщал о блокировке свыше 122 тысяч материалов в связи с распространением фейковой, по мнению ведомства, информации о СВО. Позже генпрокурор Игорь Краснов отчитался о 187 случаях распространения фейков про армию (ст. 207.3 УК РФ).