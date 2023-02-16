В ООН призвали немедленно освободить журналистку Пономаренко

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека высказалось 16 февраля относительно приговора журналистке Марии Пономаренко, осужденной на шесть лет лишения свободы по делу о распространении фейков про Вооруженные силы (ст. 207.3 УК РФ). Заявление было опубликовано в официальном аккаунте управления в Twitter.

"Глубоко обеспокоены лишением свободы на шесть лет журналистки Марии Пономаренко и пятилетним запретом на занятие журналистской деятельностью за якобы распространение ложной информации о действиях России на Украине. Мы призываем к ее немедленному освобождению и прекращению подавления свободы слова", — гласит опубликованный текст.

В вину Пономаренко ставилось распространение сведений, противоречащих официальной позиции Минобороны, касательно событий в Мариуполе. Журналистка была задержана весной прошлого года в Петербурге, после чего этапирована в Барнаул.

Ранее ООН проявила заинтересованность в судьбе бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова, также осужденного за распространение фейков про армию. За пацифистскую речь на заседании местного муниципального совета его сперва осудили на семь лет лишения свободы, а при рассмотрении апелляции сократили назначенный срок на один месяц.