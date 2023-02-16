В Калининградской области юристу предъявили обвинение в реабилитации нацизма из-за поста про Карацупу

Юристу-правоведу Свену Нордину из Калининградской области предъявлено обвинение в реабилитации нацизма в интернете (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), проинформировал он "ОВД-Инфо"* 16 февраля. Причиной этого стал пост во "ВКонтакте" с критическими высказываниями в адрес советского пограничника Никиты Карацупы.

Как полагает следствие, в сентябре 2021 года Нордин опубликовал пост, в котором позволил себе высказать нелестное для Карацупы сравнение. Также в обвинительном заключении утверждается, что юрист якобы является "приверженцем идей германского нацизма Адольфа Гитлера", а пост свой опубликовал, стремясь пробудить к ветерану ненависть и вражду и унизить его честь.

Как отметили правозащитники, Нордину вернули часть техники, изъятой ранее в ходе обыска.

В конце сентября 2022 года Багратионовский райсуд Калининградской области отправил юриста на прохождение психиатрической экспертизы. Спустя два месяца тот же суд признал законным возбуждение против Нордина уголовного дела.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов