29.ru: В Архангельске полицейский требовал от мужа Кривцовой заявить на видео, что тот не считает доносчиками свидетелей по ее делу

Мужа архангельской студентки Олеси Кривцовой, которую судят за посты о спецоперации, Илью Мелькова вызывали в Северный Арктический федеральный университет, где ему внезапно пришлось общаться с сотрудником Центра "Э", сообщил 16 февраля портал 29.ru. Встречу студента и полицейского организовал замглавы Высшей школы социально-гуманитарных наук и международных коммуникации Евгений Калашников, утверждает издание со ссылкой на рассказ матери студентки Натальи Кривцовой.

По словам Натальи, 28 декабря Калашников позвонил Мелькову и срочно вызвал его к себе в кабинет. На месте студент поинтересовался у преподавателя причинами вызова, но тот попросил подождать. Спустя 10 минут туда зашел сотрудник Центра "Э", после чего Калашников покинул помещение.

"Этот сотрудник попросил Илью сказать на видео, что мы не считаем свидетелей по делу доносчиками, и другую информацию. Таким образом, руководство САФУ устроило так называемую "облаву"", — рассказала Наталья. По ее словам, дальнейшее общение и видеосъемка происходили в отсутствие хозяина кабинета.

Кривцова-старшая предположила, что полиция могла бы изыскать "более цивилизованный способ" для приглашения ее зятя для беседы. "Ведь человек не прятался, не скрывался. А то, что это произошло именно так, в кабинете должностного лица, одного из руководителей вуза — вот это ужасно", — высказала мнение она.

В вузе изданию подтвердили факт вызова Мелькова, но объяснили его вопросами, связанными с академической задолженностью студента перед экзаменами.

Против Олеси Кривцовой заведено уголовное дело о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) и об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) в связи с публикациями в соцсетях о спецоперации и взрыве на Крымском мосту. На прошлой неделе Приморский суд Архангельской области продлил ей домашний арест до 12 марта.

В январе Росфинмониторинг внес Кривцову в перечень экстремистов и террористов.