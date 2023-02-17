В ЗакСе поддержали законопроект о лишении полномочий депутатов за прогулы

Комитет по законодательству парламента Петербурга одобрил законопроект о лишении депутатов полномочий за пропуск заседаний в течение шести месяцев подряд без уважительной причины. Данный проект закона изменяет Устав города и касается только депутатов Законодательного собрания.

Документ в парламент внесла прокуратура города. Представитель ведомства Игорь Елисеев напомнил, что новая норма прописана в федеральном законе, который вступает в силу с 1 марта.

Депутат от "Справедливой России - За правду" Александр Новиков поинтересовался, почему документ внесен прокуратурой, а не кем-то из парламентариев. По его мнению, такие вопросы должны обсуждаться депутатами.

- Почему прокуратура вносит, а мы этого заранее не видели, не обсудили, не поговорили между собой? Касается конкретно депутатов, лично нас. Понятно, дисциплина должна быть, и лично я думаю, что это может даже и правильно. <...> Завтра еще будет что-то такое, и мы будет только в роли исполнителей, - сказал Новиков.

Коллеги от "Единой России" напомнили ему, что изменить региональное законодательство придется - ведь это принято на федеральном уровне. Даже если петербургский ЗакС не примет документ, норма будет действовать, заявил руководитель комитета Всеволод Беликов. Новиков все же повторил, что депутаты сами должны "присматривать за своими правами".

Напомним, аналогичная федеральная норма принята и в отношении муниципальных депутатов. Документ об изменении петербургских законов уже внесен в ЗакС депутатами от "Единой России" Беликовым и Денисом Четырбоком.

София Саттарова