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Муниципал 11:32

В ЗакСе поддержали законопроект о лишении муниципальных депутатов мандатов за прогулы

фото ЗакС политика В ЗакСе поддержали законопроект о лишении муниципальных депутатов мандатов за прогулы

Комитет по законодательству парламента Петербурга 17 февраля одобрил изменение региональных законов об организации местного самоуправления и о предоставлении отчетов о доходах и имуществе муниципальных служащих. Согласно документу, муниципальные депутаты могут лишиться своих полномочий, если необоснованно пропустили заседания в течение шести месяцев подряд.

- Обращаю внимание: "Без уважительных причин", - отметил соавтор документа и руководитель комитета Всеволод Беликов

Другая часть законопроекта устанавливает, что отчеты о доходах и имуществе людей, замещающих муниципальные должности депутатов муниципальных советов, будет публиковаться без персональных данных. Конкретный порядок обнародования деклараций установят поправками, сообщил Беликов. 

Аналогичные законопроекты об "обобщенных" отчетах о доходах и имуществе депутатов Законодательного собрания и лишении их полномочий за прогулы комитет тоже одобрил 17 февраля. Все документы подготовлены для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

София Саттарова


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