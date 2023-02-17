В ЗакСе поддержали законопроект о лишении муниципальных депутатов мандатов за прогулы

Комитет по законодательству парламента Петербурга 17 февраля одобрил изменение региональных законов об организации местного самоуправления и о предоставлении отчетов о доходах и имуществе муниципальных служащих. Согласно документу, муниципальные депутаты могут лишиться своих полномочий, если необоснованно пропустили заседания в течение шести месяцев подряд.

- Обращаю внимание: "Без уважительных причин", - отметил соавтор документа и руководитель комитета Всеволод Беликов.

Другая часть законопроекта устанавливает, что отчеты о доходах и имуществе людей, замещающих муниципальные должности депутатов муниципальных советов, будет публиковаться без персональных данных. Конкретный порядок обнародования деклараций установят поправками, сообщил Беликов.

Аналогичные законопроекты об "обобщенных" отчетах о доходах и имуществе депутатов Законодательного собрания и лишении их полномочий за прогулы комитет тоже одобрил 17 февраля. Все документы подготовлены для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

София Саттарова