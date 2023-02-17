Солиста "Несчастного случая" вызвали в полицию после сорванного концерта

Солист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев получил вызов в полицию после инцидента в день несостоявшегося концерта в Новосибирске. В официальном паблике коллектива сообщается, что выступление 14 февраля было отменено из-за "предполагаемого задымления в соседнем помещении".

В связи с происшествием в зале отключили электричество, на место событий приезжали МЧС и полиция. Группа сообщает, что Кортнев вместе с коллегой побывали в полиции "для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий", после чего были освобождены.

В социальных сетях распространилась информация о том, что Кортнев вечером 14 февраля мог показать неприличный жест сотрудникам правоохранительных органов.

Отметим, что концерты "Несчастного случая", чей лидер занимает пацифистскую позицию и критикует спецоперацию на Украине, ранее уже пытались срывать.

фото: вМесте / YouTube (скриншот)