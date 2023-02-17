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Новости 12:51

В прошлом году РКН внес почти 400 тысяч ссылок в реестр запрещенной информации

фото ЗакС политика В прошлом году РКН внес почти 400 тысяч ссылок в реестр запрещенной информации

В течение 2022 года Роскомнадзор внес свыше 384 тысяч ссылок в Единый реестр запрещенной информации, сообщило 17 февраля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Абсолютное большинство их них были удалены провайдерами или владельцами ресурсов.

"За 2022 год в Единый реестр запрещенных сайтов внесено более 384 тысяч ссылок. Порядка 99,7 % из них удалены владельцами ресурсов или заблокированы операторами связи", — приводит информагентство сообщение РКН.

С конца декабря правила работы Единого реестра запрещенной информации подверглись изменениям вслед за изменениями в законодательство. Теперь туда вносятся в том числе ссылки с контентом, который посчитали пропагандирующим ЛГБТ, а также педофилию или смену пола. В начале декабря закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений был подписан президентом Владимиром Путиным.

В начале текущей недели РКН отметился сообщением о запуске автоматизированной системы поиска запрещенного контента в интернете "Окулус".


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