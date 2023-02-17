В петербургском ИВС скончался фигурант дела о взятках в автошколах

Один из подозреваемых по новому делу о коррупции в петербургских автошколах скончался до избрания ему меры пресечения, передает издание 78.ru. Утром 17 февраля 48-летнего фигуранта нашли в изоляторе временного содержания без признаков жизни и с полотенцем во рту.

Происшествие имело место в подведомственному МВД учреждении, расположенном в Московском районе. Задержанный был ранее судим.

Напомним, что десятки обысков, связанных с коррупцией в МРЭО ГИБДД и автошколах, прошли 8 февраля. Силовики считают, что получить права без должной подготовки в ряде учреждений можно было за сумму от 65 до 160 тысяч рублей. В рамках дела, возбужденного по статье о посредничестве в получении взятки (ст. 291.1 УК), отправили под арест бывшего замглавы МРЭО ГИБДД №10 Максима Моргунова.