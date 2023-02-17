В РКН заявили о том, что Telegram реагирует на часть требований удалить контент

Мессенджер Telegram реагирует на обращения Роскомнадзора с требованием удалить запрещенный контент, пусть и не так быстро, как хотелось бы ведомству, заявил 17 февраля глава управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций РКН Евгений Зайцев. По его оценке, сейчас удалено около 137 материалов, ботов и аккаунтов, связанных с пропагандой и оборотом наркотиков.

"Если мы касаемся Telegram в части наркотиков, то они по нашим требованиям удалили на текущий момент уже порядка 135-137 тысяч различных материалов, ботов, аккаунтов. Они реагируют", — приводит ТАСС заявление Зайцева.

Чиновник посетовал на скорость принятия решений относительно удаления запрещенного контента, но признал, что мессенджер реагирует на обращения. "Может быть не всегда так быстро, как нам бы хотелось, но конкретно такую информацию они удаляют", — признал он.

Ранее РКН сообщил о составлении 16 протоколов в отношении СМИ и главных редакторов из-за распространения информации о СВО, противоречащей официальной позиции российских властей. В прошлом году ведомство внесло 384 тысячи интернет-ссылок в Единый реестр запрещенной информации.

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