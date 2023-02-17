Смерть фигуранта коррупционного дела в петербургском изоляторе привела к доследственной проверке

Петербургские следователи заинтересовались обстоятельствами смерти 48-летнего мужчины, фигурирующего в деле о взятках, которое возбудили в отношении сотрудников МРЭО и автошкол. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, смерть в изоляторе временного содержания породила доследственную проверку.

Силовики назначили судебно-медицинскую экспертизу и выясняют детали, предшествовавшие и сопутствовавшие инциденту. В ближайшее время решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

Представители МВД ранее заявили, что, по всей видимости, задержанный и ожидавший избрания ему меры пресечения фигурант покончил с собой. Утром 17 февраля его нашли в камере без признаков жизни и с полотенцем во рту.

Дело о взятках в автошколах возбудили по ч. 3 ст. 291 УК. По версии следствия, автомобильные права систематически продавались гражданам коррупционным путем в отсутствие у них требующихся навыков вождения.