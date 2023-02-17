ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:21

Смерть фигуранта коррупционного дела в петербургском изоляторе привела к доследственной проверке

фото ЗакС политика Смерть фигуранта коррупционного дела в петербургском изоляторе привела к доследственной проверке

Петербургские следователи заинтересовались обстоятельствами смерти 48-летнего мужчины, фигурирующего в деле о взятках, которое возбудили в отношении сотрудников МРЭО и автошкол. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, смерть в изоляторе временного содержания породила доследственную проверку. 

Силовики назначили судебно-медицинскую экспертизу и выясняют детали, предшествовавшие и сопутствовавшие инциденту. В ближайшее время решится вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Представители МВД ранее заявили, что, по всей видимости, задержанный и ожидавший избрания ему меры пресечения фигурант покончил с собой. Утром 17 февраля его нашли в камере без признаков жизни и с полотенцем во рту.

Дело о взятках в автошколах возбудили по ч. 3 ст. 291 УК. По версии следствия, автомобильные права систематически продавались гражданам коррупционным путем в отсутствие у них требующихся навыков вождения. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости17 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама