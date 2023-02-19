Кремль: В послании Федеральному собранию Путин уделит значительное внимание теме СВО

В своём обращении к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин уделит особое внимание темам, которые связаны со специальной военной операцией, известил во время трансляции программы "Москва. Кремль. Путин" кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, не осветить эту тему было бы странно.

"Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше", — приводит слова Пескова ТАСС.

Чиновник уверен, что разговоров об СВО ждут все уровни власти, которые будут присутствовать в зале и извне его.

Оглашать послание членам Федерального собрания Путин будет 21 февраля. Не исключается, что в этом году на мероприятия позовут участников военной спецоперации.

Кроме того, на 22 февраля состоятся внеплановые заседания Госдумы и Совфеда, на которых примут важные законы.