Бастрыкин подключился к истории с фотосессией петербургских школьников в поддержку своей школы

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову провести проверку жалоб защитников сквера у школы № 121. Жители утверждали, что полиция начала оказывать давление на них после того, как их дети сфотографировались у школы с плакатами против вырубки деревьев и строительства семиэтажного здания Федеральной налоговой службы.

"В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по информации о вырубке сквера проводится процессуальная проверка, ход которой поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Кроме того, по доводам об оказании давления на граждан в связи с волеизъявлением их детей также организована доследственная проверка", - заявили в пресс-службе СК.

Об итогах проверки Бобков должен будет лично сообщить Бастрыкину.

Жители Калининского района, выступающие против строительства офиса ФНС вблизи школы, 12 февраля устроили чаепитие и встречу с муниципальными депутатами МО "Гражданка". Некоторые пришли на встречу с детьми, которых сфотографировали с плакатами "Мы не хотим учиться рядом со стройкой" и "Не лишайте нас солнечного света". Через пару дней снимки разослали в СМИ. После этого в школу приезжала полиция.

Как рассказала ЗАКС.Ру местная жительница Алена Круглова (фамилия изменена по просьбе собеседницы), позже родителей детей попросили явиться к 12:00 16 февраля в школу № 121 для беседы с инспектором отдела по делам несовершеннолетних.

По словам собеседницы, позже беседу перенесли в отдел полиции, где, помимо инспектора ОНД, с родителями общался сотрудник МВД, пытавшийся выяснить, кто организовал воскресный флешмоб, который в полиции расценили как несанкционированный митинг.

- По окончании эмоциональной беседы приглашенным было рекомендовано не общаться со СМИ во избежание "последствий", - рассказала Круглова.

Напомним, жители Калининского района длительное время выступают против строительства здания ФНС рядом со школой № 121. Они утверждают, что близость стройки негативно скажется на процессе обучения, а в будущем семиэтажка станет затенять образовательное учреждение.