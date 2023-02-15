Полиция пришла в петербургскую школу, ученики которой протестовали против вырубки сквера

В петербургскую школу №121, рядом с которой суд разрешил вырубить деревья, явились сотрудники правоохранительных органов, сообщает издание "Север.Реалии"* со ссылкой на местную жительницу Елену Шестакову. Накануне учащиеся этой школы сфотографировались с плакатами против уничтожения зеленых насаждений.

По словам Шестаковой, полиция быстро заинтересовалась акцией с плакатами в защиту сквера: поначалу силовики звонили в школу и спрашивали имена участников. В ходе визита в учебное учреждение полицейские потребовали от педагогов написать объяснительные и запретили им высказывать мнение о ситуации со сквером.

Напомним, что протесты жителей Калининского района против вырубки деревьев начались в первой половине января. На месте зеленой зоны планируется строительство семиэтажного здания для Федеральной налоговой службы.

*Минюст внес "Север.Реалии" в единый реестр иноагентов