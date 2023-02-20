Фигурантке дела о "фейках" про ВС РФ Петровой продлили арест на 3 месяца

В Калининском районном суде Петербурга 20 февраля состоялось очередное заседание по делу в отношении менеджера проектов Виктории Петровой, которой грозит тюремный срок за "фейки" о Вооруженных силах России (ст. 207.3 УК). Суд удовлетворил ходатайство гособвинителя и продлил арест обвиняемой на три месяца, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Петрова останется в СИЗО минимум до 28 мая. К этому моменту ее будут держать под стражей больше года.

Адвокат Анастасия Пилипенко заявила в суде, что ее доверительница не должна оставаться в следственном изоляторе из-за нерасторопности стороны обвинения. Изначально на заседании планировали закончить представление доказательств обвинителя, но процесс пришлось отложить из-за сомнений в компетентности экспертов.

Также защитница настаивала на мере пресечения, не связанной с заключением под стражу. Она предлагала назначить Петровой домашний арест, запрет определенных действий или отпустить под залог в размере 1 млн рублей.

На предыдущем заседании в суде допрашивали экспертов из СПбГУ, которых критиковала Петрова ещё во время подписания преподавательским составом письма в поддержку проведения специальной военной операции.

Следующее заседание назначили на 20 марта. Ожидается, что представитель прокуратуры представит уточненное обвинение.

Петрова находится в СИЗО с начала мая. На нее завели дело по статье о распространении заведомо ложной информации о ходе специальной военной операции (ст. 207.3 УК) из-за нескольких постов на личной странице во "ВКонтакте".

Константин Леньков