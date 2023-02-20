Минюст будет добиваться ликвидации "Сохнута", невзирая на устранение нарушений

Министерство юстиции намерено добиваться ликвидации агентства "Сохнут", занимающегося репатриацией граждан в Израиль, сообщило 20 февраля РИА "Новости" со ссылкой на представителя ведомства. Заявление об этом прозвучало на заседании Басманного суда Москвы по иску о закрытии организации.
"Внесение изменений в устав не влияет на заявленные исковые требования в связи с ранее допущенными неустранимыми нарушениями", — заявил представитель Минюста.
Защита "Сохнута", в свою очередь, пожаловалась на позицию министерства. По словам одного из адвокатов, организация исправляла выявленные в работе нарушения, что "вызвало симпатию Минюста", передает РИА "Новости". Однако и это не поколебало позицию министерства.
"Нас хвалят, что мы вылечили руку, но нам всё равно хотят отрубить голову", — посетовал адвокат.
Следующее заседание по делу состоится 30 марта.
О том, что Минюст обратился в суд с требованием ликвидировать "Сохнут", стало известно в середине июля. Агентство заявило о планах перевести свою деятельность в Израиль в случае ликвидации.