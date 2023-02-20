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Новости 18:11

Минюст будет добиваться ликвидации "Сохнута", невзирая на устранение нарушений

фото ЗакС политика Минюст будет добиваться ликвидации "Сохнута", невзирая на устранение нарушений

Министерство юстиции намерено добиваться ликвидации агентства "Сохнут", занимающегося репатриацией граждан в Израиль, сообщило 20 февраля РИА "Новости" со ссылкой на представителя ведомства. Заявление об этом прозвучало на заседании Басманного суда Москвы по иску о закрытии организации.

"Внесение изменений в устав не влияет на заявленные исковые требования в связи с ранее допущенными неустранимыми нарушениями", — заявил представитель Минюста.

Защита "Сохнута", в свою очередь, пожаловалась на позицию министерства. По словам одного из адвокатов, организация исправляла выявленные в работе нарушения, что "вызвало симпатию Минюста", передает РИА "Новости". Однако и это не поколебало позицию министерства.

"Нас хвалят, что мы вылечили руку, но нам всё равно хотят отрубить голову", — посетовал адвокат.

Следующее заседание по делу состоится 30 марта.

О том, что Минюст обратился в суд с требованием ликвидировать "Сохнут", стало известно в середине июля. Агентство заявило о планах перевести свою деятельность в Израиль в случае ликвидации.


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