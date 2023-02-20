В Думе задумались над запретом части айтишников работать из-за границы

Депутаты Государственной думы вновь задумались о возможности введения запрета на работу из-за границы для части российских IT-специалистов, обратил 20 февраля внимание "Интерфакс". О ком идет речь, говорится в проекте постановления, подготовленного комитетом по информполитике, информационным технологиям и связи по итогам "правительственного часа" с главой Минцифры Максутом Шадаевым.

Как следует из текста документа, запрет может коснуться айтишников, чья деятельность связана "с разработкой, внедрением и администрированием государственных информационных систем, информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры, а также с оборотом персональных данных". Речь идет о тех из них, кто покинул Россию после начала спецоперации.

В середине декабря стало известно о разработке законопроекта о введении ограничений на удаленную работу для покинувших Россию граждан. В Минцифры к идее отнеслись критически, указав, что ее реализация негативно скажется на развитии цифровой среды в стране.