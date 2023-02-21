ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:11

Автор перевода трудов Сартра снова не явился в суд по делу о запрете цитаты философа

фото ЗакС политика Автор перевода трудов Сартра снова не явился в суд по делу о запрете цитаты философа

В Приморском районном суде Петербурга продолжают рассматривать дело о признании цитаты французского философа Жан Поля Сартра об антикоммунистах запрещённой для распространения в интернете. На заседание 21 февраля снова не пришел автор перевода высказывания на русский язык процессор СПбГЭУ Сергей Фокин, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

На привлечении Фокина настаивала юристка петербургского отделения КПРФ Татьяна Дьячкова. В процессе она представляет интересы члена компартии Алексея Филиппова, в отношении которого был составлен иск. Дьячкова хотела выяснить, почему ученый именно так перевел высказывание Сартра. Судья отказалась оформлять на сотрудника вуза административный привод и направила ему повестку. Это уже третий раз, когда суд пытается допросить Фокина. 

Прокуратура уточнила список лиц, ответственных за размещение спорного контента в интернете. Оказалось, что владельца одного из сайтов она не в силах установить. Ни правообладателя, ни собственника домена ведомство найти не смогло. Дьякова заявила, что прокуратура ненадлежащим образом относится к своим обязанностям. 

— Они [владельцы сайтов], извините, но безнаказанно, в отличие от Филиппова, размещают этот материал. Прокуратура занимается этим делом уже три года. И за эти три года прокуратура полагает, что она не в состоянии установить фирму, которая владеет доменным именем страницы <…> А где Роскомнадзор? Как тогда Роскомнадзор блокирует эти страницы. Как вы вычислили Филиппова? — возмутилась юристка. 

Судья не стала вдаваться в подробности работы прокуратуры. Следующее заседание назначили на 21 марта. На нем попытаются вызвать в суд представителей сайтов, на которых была размещена картинка с философом. 

Напомним, судебное разбирательство за цитирование Сартра идет с января 2022 года. Тогда административное дело завели на члена компартии Алексея Филиппова, который разместил у себя на странице картинку с портретом философа и его критического высказывания в адрес антикоммунистов. Члена горкома КПРФ оштрафовали на 10 тысяч рублей. Попытки оспорить постановление остались безуспешными. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама