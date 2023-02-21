Автор перевода трудов Сартра снова не явился в суд по делу о запрете цитаты философа

В Приморском районном суде Петербурга продолжают рассматривать дело о признании цитаты французского философа Жан Поля Сартра об антикоммунистах запрещённой для распространения в интернете. На заседание 21 февраля снова не пришел автор перевода высказывания на русский язык процессор СПбГЭУ Сергей Фокин, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

На привлечении Фокина настаивала юристка петербургского отделения КПРФ Татьяна Дьячкова. В процессе она представляет интересы члена компартии Алексея Филиппова, в отношении которого был составлен иск. Дьячкова хотела выяснить, почему ученый именно так перевел высказывание Сартра. Судья отказалась оформлять на сотрудника вуза административный привод и направила ему повестку. Это уже третий раз, когда суд пытается допросить Фокина.

Прокуратура уточнила список лиц, ответственных за размещение спорного контента в интернете. Оказалось, что владельца одного из сайтов она не в силах установить. Ни правообладателя, ни собственника домена ведомство найти не смогло. Дьякова заявила, что прокуратура ненадлежащим образом относится к своим обязанностям.

— Они [владельцы сайтов], извините, но безнаказанно, в отличие от Филиппова, размещают этот материал. Прокуратура занимается этим делом уже три года. И за эти три года прокуратура полагает, что она не в состоянии установить фирму, которая владеет доменным именем страницы <…> А где Роскомнадзор? Как тогда Роскомнадзор блокирует эти страницы. Как вы вычислили Филиппова? — возмутилась юристка.

Судья не стала вдаваться в подробности работы прокуратуры. Следующее заседание назначили на 21 марта. На нем попытаются вызвать в суд представителей сайтов, на которых была размещена картинка с философом.

Напомним, судебное разбирательство за цитирование Сартра идет с января 2022 года. Тогда административное дело завели на члена компартии Алексея Филиппова, который разместил у себя на странице картинку с портретом философа и его критического высказывания в адрес антикоммунистов. Члена горкома КПРФ оштрафовали на 10 тысяч рублей. Попытки оспорить постановление остались безуспешными.

Константин Леньков