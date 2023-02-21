"В нашей победе нет никакого сомнения": Бельский прокомментировал выступление Путина

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский поддержал тезисы, озвученные президентом Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию. По его мнению, самыми важными темами стали поддержка военнослужащих и возвращение к специалитету.

"Несмотря на внешнее экономическое давление, политическую, культурную и военную агрессию, Россия строит будущее, основой которого станет справедливость и взаимное уважение между странами, право на идентичность. И в нашей победе нет никакого сомнения. <...> Президент сегодня призвал "вкладывать в Россию". Уверен, что это план действий не только для бизнеса, но и для каждого гражданина нашей страны. Все правильно – мы будем жить в такой России, которую сумеем для себя построить", - написал спикер в своем Telegram-канале.

Бельский отметил, что в петербургском парламенте уже рассматривают несколько инициатив, направленных на развитие образования. Например, законопроект о налоговых льготах для предпринимателей, которые решат поддержать образовательные учреждения через передачу движимого имущества в безвозмездное пользование.

Подробнее о двухчасовом выступлении Путина - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков